احدث الأخبار

وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
أبرز المواد
 وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تقف على جاهزية مراكز استقبال الحجاج في مكة المكرمة
أبرز المواد
 الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما
أبرز المواد
 مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء
أبرز المواد
 وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بوزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات العُماني
أبرز المواد
 «الأرصاد»: 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
أبرز المواد
 «حماية المستهلك»: 7 مواصفات لملابس الإحرام
أبرز المواد
وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

أبرز المواد
البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

أبرز المواد
أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أبرز المواد
وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

أبرز المواد

وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
صالح الجاسر
http://almnatiq.net/?p=1003020
المناطق_واس

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، التي أساسها أواصر الإخاء والجوار والمصير المشترك في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سُلطان عُمان للمملكة:” إن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي الواعد بين البلدين وتحفيز مسيرة العلاقات المتنامية بروح التطور والنمو إلى مساحات واسعة من التكامل الاقتصادي وبما يحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين “.
وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 ستدفعان العلاقات السعودية العمانية إلى آفاق مشرقة لدعم الاقتصاد التنموي للبلدين في المجالات كافة، ومنها اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات والتنسيق في صناعة النقل والخدمات اللوجستية.
كما أعرب معاليه عن ثقته بأن الاتفاقات التي ستوقع على هامش الزيارة، واجتماعات مجلس الأعمال السعودي العماني ستتيح المزيد من الفرص ومساحات التعاون والاستثمار وبما يؤسس لعلاقات اقتصادية وخدمية متكاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

روابط ذات صلة

البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*