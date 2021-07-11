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“الحج” تحدد 3 آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة قبل طواف القدوم

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“الحج” تحدد 3 آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة قبل طواف القدوم

“الحج” تحدد 3 آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة قبل طواف القدوم
http://almnatiq.net/?p=1003022
المناطق - مكة المكرمة:

حددت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، ثلاث آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في مراكز استقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة وتتضمن: “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا “مواقف حجز السيارات”، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم. 

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، إن الآلية الأولى لاستقبال ضيوف الرحمن تشمل من يصل منهم للمراكز بالحافلات المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم التحقق من تصاريحهم وقراءة بطاقة “شعائر” الذكية، ثم يتم توجيههم بالحافلات إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، وتتجه الحافلات بالأمتعة مع مرافق من الشركة للمخيم. 

وأضاف أن الآلية الثانية تتضمن الحجاج الواصلين إلى المراكز بحافلات نقل من شركات الحج، منوهاً أنه ستنتهي إجراءات الاستقبال لهم في المركز، ويوجهون للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمصرحة لدي الوزارة لأداء طواف القدوم. 

وبين أن الآلية الثالثة لمن يصل لمراكز الاستقبال بشكل فردي من خلال السيارات الخاصة، موضحًا أنه سيتم إنهاء إجراءاتهم، ثم تسلم الأمتعة إلى الشركة، ويتم توجيههم للمسجد الحرام بالحافلات المعتمدة والمرخصة لأداء طواف القدوم، ويتم نقل الأمتعة من قبل الشركة للمخيم. 

ونوه أن حجاج أهالي مكة المكرمة الذين لن يؤدوا طواف القدوم، فيَصلون في مواعيدهم إلى مراكز الاستقبال أو مراكز التجمع المخصصة من قبل شركات الحج، ثم يتم نقلهم بأمتعتهم مباشرة إلى مشعر منى مباشرة في مسارات محددة. 

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيُبلغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقًا، كما جرى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًا، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مسارًا في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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