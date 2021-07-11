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تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين

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تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين
http://almnatiq.net/?p=1003025
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ومنطقة القصيم.

وأوضح المركز أن السماء تكون غائمة جزئياً على مرتفعات جيزان، ونجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة، كذلك تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. 

ويكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة، وتسجل أعلى درجات الحرارة في الأحساء بـ49 درجة مئوية فيما تسجل السودة 19 درجة.

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