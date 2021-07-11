كل ماتريد معرفته عن أسباب الصداع وأنواعه ودلالاته

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هل يشكو طفلك من الصداع بشكل متكرر؟ إذًا عليك الانتباه، فشكوى الصداع عند الأطفال يمكن أن تكون ناتجة عن حالات مرضية مختلفة، وفي كل الأحوال ينبغي استشارة الطبيب حول هذه الشكوى للتأكد.

لكن ما الأسباب التي تجعل الأطفال يشعرون بالصداع؟ وهل يعاني الأطفال كالكبار من أنواع مختلفة من الصداع؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير.

أنواع الصداع عند الأطفال

يصاب الأطفال بنفس أنواع الصداع التي يصاب بها الكبار، وإن اختلفت الأعراض وحدة الألم، وقد يصاحب الصداع أعراضًا أخرى، فمع الصداع النصفي قد يشعر طفلك بالألم النابض أو الشعور بالدق في الرأس إضافة للغثيان أو القيء أو ألم البطن أو الحساسية تجاه الضوء والصوت، وهو ما يجب الانتباه إليه واستشارة الطبيب فور الشعور به.

وقد يشعر طفلك بالصداع نتيجة التوتر، ويتأثر بضغط عاصر في عضلات الرأس أو الرقبة وألم على جانبي الرأس، وقد يرغب الأطفال في النوم لفترات أطول عند إصابتهم بهذا النوع من الصداع، وهو ما يجب معه استشارة الطبيب للاطمئنان على خلو الطفل من الأمراض الأخرى التي قد تتشابه أعراضها مع أعراض صداع التوتر.

أما الأطفال دون سن العاشرة، فغالبًا لا يشعرون بهذا النوع من الصداع، وهو الإحساس بصداع في نوبات، ويتسبب في حدوث ألم في جانب واحد من الرأس ومصحوب بالدموع أو الاحتقان وسيلان الأنف أو التهيج، وهو ما يطلق عليه الصداع العنقودي.

يمكن أن يصيب طفلك نوع من الصداع يصنف تحت عنوان الصداع اليومي المزمن، وهو الصداع الناتج عن عدوى أو إصابة طفيفة في الرأس، أو تناول مسكنات الآلام دون وصفة طبية.

علامات خطر

كما ذكرنا فإن الاتصال بطبيب الأطفال واستشارته حول أعراض الصداع التي تصيب طفلك هو أمر ضروري، لكن يجب البحث عن العناية الطبية الفورية إذا كان الصداع يوقظ طفلك من النوم، أو يتفاقم ويتكرر بكثرة، أو يؤثر على سلوكياته، أو حدث بعد التعرض لإصابة ما.

كذلك إن كان الصداع مصحوبًا بقيء أو تغيرات في النظر أو ارتفاع في درجات الحرارة وألم وتيبس في الرقبة، عليك طلب العناية الطبية الفورية.

الأسباب التي قد تصيب طفلك بالصداع

قد يتسبب عجز طفلك عن النوم، أو الإفراط فيه لإصابته بالصداع، إضافة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، أو مشاهدة التلفاز لفترة طويلة أيضًا، وقد يكون الصداع نابعًا عن توتره الناتج عن عدم التكيف في مدرسته أو غيرها من المشكلات الدراسية.

أيضًا، قد يكون تقلب الطقس سببًا في شعور طفلك بالصداع، أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط، مع عدم تناول وجبات غذائية صحية، أو طول فترة تناول الوجبات.

وقد تكون الإصابة بالصداع رد فعل بسبب تناول منتجات الألبان والشكولاتة، أو الأنفلونزا، أو التهاب الحلق، أو ضعف النظر، أو التهاب الجيوب الأنفية.

وقد يكون الصداع إشارة على إصابة طفلك بالتهاب السحايا أو الصرع، أو الارتجاج في المخ، أو ارتفاع الضغط داخل الجمجمة أو متلازمة ارتفاع ضغط الدم بشكل عام.