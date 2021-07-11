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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون
http://almnatiq.net/?p=1003034
المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 19,741,082 جرعة، منها 17.4 مليون جرعة أولى، و2.2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.398 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 233 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين. 

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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