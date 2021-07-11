اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ

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يقترن هلال القمر والزهرة والمريخ يوم غد، بداية الليل أثناء الغسق، في اقتران ثلاثي لهذه الأجسام السماوية ، يمكن مشاهدته بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا الاقتران هو الأول من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ خلال ثمانية أشهر فقط، مع تكرار مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و 12 مارس 2022 م.

وأشار إلى أن حالات الاقتران ليست نادرة ولكنها لا تتجمع في العادة بشكل ثلاثي، حيث القمر ألمع الأجسام في سماء الليل، وقربه سيظهر كوكب الزهرة بلونه الفضي الساطع والمريخ بلونه الأحمر البرتقالي الخافت ما ستشكل صورة مثيرة للاهتمام في السماء.

وأفاد أن تسمية “الاقتران” تطلق على اثنين أو أكثر من الأجسام السماوية القريبة من بعضها البعض (ظاهريا) في سماء الليل، لافتاً الانتباه إلى أن أكثر حالات الاقتران شيوعًا هي للقمر سواء في المساء أو الفجر، جنبًا إلى جنب مع أي من الكواكب البراقة والنجوم الساطعة أو حتى بين الكواكب نفسها.

وأضاف أبو زاهرة أن بعض حالات الاقتران تشتمل على أكثر من جسمين، كما هو الحال عندما يكون هناك كوكبان مقترنان مع القمر، كما سيحدث مساء يوم غد الاثنين، وهناك أوقات يكون الاقتران بين جسمين بمسافة ظاهرية قريبة جدا، بحيث يظهران في نفس مجال رؤية التلسكوب، مبينا أن الوقت الأمثل للقيام بالتقاط الصور لهذا الحدث الملفت للأنظار هو بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس ، لهذا الاقتران الثلاثي الذي يعد من حالات الاقتران الرائعة هذا العام ومن السهل توثيقه.