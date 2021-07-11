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عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)

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عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)

عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1003041
المناطق - عسير:

وثّق مقطع فيديو مشهداً لأحزمة الضباب التي تكونت مع زخات المطر المتوسطة إلى الغزيرة على مرتفعات السودة بعسير.

وقال المهتم بأحوال الطقس والأمطار سعيد بن مشهور: “إن الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير دفعت الأهالي والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى التوافد على المتنزهات والحدائق العامة في المنطقة”. 

وأضاف أن المقطع المصور تم التقاطه اليوم (الأحد) وأنه في مثل هذا الوقت من كل عام تهطل الأمطار الموسمية على مرتفعات عسير ويتخللها البرد والضباب الكثيف الذي يحول نهارها إلى ليل، على حد وصفه. 

وأشار إلى ضرورة انتباه قائدي المركبات وأخذ الحيطة والحذر خصوصاً في مثل هذه الأجواء، وفي المنحدرات في طرق المنطقة.

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