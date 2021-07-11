احدث الأخبار

ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي
أبرز المواد
 عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)
أبرز المواد
 اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون
أبرز المواد
 مؤقتًا.. “الصحة” تُوقف المؤتمر الصحافي حول مستجدات كورونا
أبرز المواد
 كل ماتريد معرفته عن أسباب الصداع وأنواعه ودلالاته
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين
أبرز المواد
 “الحج” تحدد 3 آليات لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة قبل طواف القدوم
أبرز المواد
 وزير النقل والخدمات اللوجستية: زيارة سُلطان عُمان ستفتح عهد جديد نحو الشراكات والفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية
أبرز المواد
 البنك المركزي السعودي يعلن عن فتح التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
أبرز المواد
 وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني
أبرز المواد
ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

أبرز المواد
عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)

عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)

أبرز المواد
اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ

اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون

أبرز المواد

ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي
http://almnatiq.net/?p=1003046
المناطق - واس:

صحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.
كما اطلع جلالته خلال جولته بالمعرض بحضور أصحاب السمو والمعالي، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

روابط ذات صلة

عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)

عسير.. سماء السودة تكتسي بالضباب وزخات المطر (فيديو)
اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ

اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ” يشاهد في سماء المملكة مساء غدٍ
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 19.7 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*