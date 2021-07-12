“الحج والعمرة”: البوابة الإلكترونية تعرضت لعدد ضخم من الهجمات

المناطق - مكة المكرمة:

أبرز نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الأحد، أبرز مستجدات الاستعداد لموسم الحج هذا العام.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة السعودية، أن بوابة الوزارة الإلكترونية تعرضت لـ7 ملايين هجمة إلكترونية خلال الأيام العشرة الماضية فقط، مشيرًا إلى أن ذلك متوقع في منصة تتسم بهذا القدر من الحركية والنوعية.

وبين أن قصر الحج هذا العام على 60 ألف حاج فقط، يهدف لعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الموسم، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها منذ وصول الحاج وحتى مغادرته.

ورد مشاط على سؤال بشأن ما إذا كان قصر عدد الحجيج على 60 ألفًا قد تسبب في ارتفاع أسعار حج هذا العام، حيث نفى ذلك بشكل قاطع، مرجعًا تلك الزيادة إلى ارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجيج.