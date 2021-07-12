جامعة ” كاوست ” تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52

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شاركت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 للعام 2021 تحت شعار ” في القراءة حياة ” التي تستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل.



وشرح القائمون على جناح الجامعة البرامج التي تقدمها، ومنها برنامج التقدم الوطني الإستراتيجي، وبرامج قسم الابتكار والتنمية الاقتصادية ، ومرافق الأبحاث والمختبرات والمرافق الأساسية في “كاوست” وإنجازات الجامعة والمواصفات العالمية والمتطورة في أقسامها وإداراتها.



وشهد جناح جامعة “كاوست” حضوراً لافتاً من زوار المعرض من جنسيات مختلفة، تعرفوا خلالها على مستجدات الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الجامعة، إلى جانب الورش المركزية التي تحتضنها وتهتم بتصميم وتصنيع الأدوات والمعدات الخاصة بالتجارب العلمية.