بعد 53 عامًا.. إيطاليا تنتزع لقب “يورو 2020” من إنجلترا

المناطق - وكالات:

تمكن المنتخب الإيطالي من الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” للمرة الثانية في تاريخه منذ 53 عامًا، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي، بركلات الترجيح بعد، انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف لمثله، في المباراة النهائية على ملعب “ويمبلي”.تقدم لوك شو، بالهدف الأول في الدقيقة 2، بعدما تلقي عرضية سحرية من كيران تريبيير، من الناحية اليمني، ليسددها بيسارية قوية داخل شباك دوناروما.

ونجح المنتخب الإيطالي في تعديل النتيجة في الدقيقة (67) عن طريق ليوناردو بونوتشي هدف، بعد ركلة ركنية نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي ارتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة سريعة وقوية من الجانب الإنجليزي، حيث تقدم الأسود الثلاثة بهدف عن طريق شاو من هجمة منظمة من على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وشهدت الدقيقة (5) محاولات من لاعبي المنتخب الإيطالي لإعادة تنظيم الصفوف بشكل سريع والعودة مجددا لأجواء المباراة بعد صدمة الهدف المبكر للغاية من المنتخب الإنجليزي.

وفي الدقيقة (7) جاء خطأ لصالح المنتخب الإيطالي في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء، نفذه اللاعب لورينزو إنسيني بتسديدة مباشرة مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وشهدت الدقيقة (13) ركلة ركنية أولى للمنتخب الإنجليزي على يمين مرمى إيطاليا، نفذها ماسون ماونت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس جيانلويجي دوناروما.



وبعدها بدقيقة جاءت ركلة ركنية جديدة لإنجلترا على يمين مرمى إيطاليا، نفذها كيران تريبيير بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من أمام القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة (24) محاولة هجومية للمنتخب الإيطالي بانطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى لفيديريكو كييزا، أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة (28) شهدت تسديدة بعيدة المدى عن طريق لورينزو إنسيني لاعب المنتخب الإيطالي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وجاءت تسديدة خطيرة في الدقيقة (35) عن طريق فيديريكو كييزا لاعب المنتخب الإيطالي من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة (41) خطأ لصالح منتخب إيطاليا في وسط ملعب إنجلترا من جهة اليسار، نفذه اللاعب ماركو فيراتي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة من أمام المرمى بعيدا عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة (47) جاءت بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب نيكولو باريلا لاعب المنتخب الإيطالي، نتيجة تدخل قوي على قدم هاري كين.

وبعدها بدقيقة سقط رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي، داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وشهدت الدقيقة (53) تسديدة قوية عن طريق لورينزو إنسيني لاعب المنتخب الإيطالي من داخل منطقة جزاء إنجلترا، مرت بشكل بعيد للغاية على القائم الأيسر لمرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وجاء التبديل الأول للمنتخب الإيطالي في الدقيقة (54) بدخول بريان كريستانتي، وخروج نيكولو باريلا، وبعدها بدقيقة جاء التبديل الثاني بدخول دومينيكو بيراردي، وخروج تشيرو إيموبيلي.

وفي الدقيقة (55) جاءت بطاقة صفراء من نصيب ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا نتيجة تدخل عنيف على قدم رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة (57) تسديدة خطيرة لإيطاليا عن طريق لورينزو إنسيني من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد وأبعد الخطورة عن مرماه.

كما شهدت الدقيقة (62) هدف محقق ضائع للمنتخب الإيطالي بعد مجهود فردي مميز من فيديريكو كييزا في إختراق منطقة جزاء إنجلترا أنهاه بتسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى تصدى لها الحارس جوردان بيكفورد ببراعة وأنقذ مرماه.

وجاءت بطاقة صفراء في الدقيقة (84) من نصيب لورينزو إنسيني لاعب المنتخب الإيطالي، نتيجة تدخل عنيف على قدم كالفن فيليبس لاعب منتخب إنجلترا.

وفي الدقيقة (85) جاء التبديل الثالث للمنتخب الإيطالي “اضطراريا، بدخول فيديريكو بيرنارديسكي، وخروج فيديريكو كييزا.

وشهدت الدقيقة (90+6) بطاقة صفراء من نصيب جيورجيو كيلليني، لاعب المنتخب الإيطالي نتيجة عرقلة متعمدة لبوكايو ساكا لاعب إنجلترا.

وجاءت ركلة ركنية لإنجلترا في الدقيقة (97) على يمين مرمى إيطاليا، نفذها لوك شاو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة، حيث وجدت متابعة من كالفن فيليبس بتسديدة مباشرة قوية مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة (103) شهدت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب الإيطالي من الجبهة اليسرى عن طريق إيميرسون، الذي أرسل عرضية قوية متوسطة إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس جوردان بيكفورد، إلا أن الكرة اصطدمت بأحد لاعبي إيطاليا وتحولت إلى ركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة (107) بطاقة صفراء من نصيب هاري ماجواير لاعب المنتخب الإنجليزي نتيجة تدخل قوي على لاعب منتخب إيطاليا، قبل أن يحصل جورجينيو لاعب المنتخب الإيطالي، على بطاقة صفراء في الدقيقة (114) نتيجة تدخل قوي على جاك جريليش.