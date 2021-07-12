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اليمن.. وزير البيئة: خزان صافر معرض للانفجار في أي وقت

اليمن.. وزير البيئة: خزان صافر معرض للانفجار في أي وقت
http://almnatiq.net/?p=1003119
المناطق - وكالات:

حث وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، على تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر، حسب العربية نت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي، دعوته دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه.

وأوضح الشرجبي أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، “بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديًا لحدوث كارثة وشيكة”.

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