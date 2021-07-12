تحذير سوداني لإثيوبيا بشأن سد النهضة

تحذير سوداني لإثيوبيا بشأن سد النهضة

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تحذير سوداني لإثيوبيا بشأن سد النهضة

تحذير سوداني لإثيوبيا بشأن سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=1003125
المناطق - وكالات:

أفاد فريق التفاوض السوداني لـ”سد النهضة”، الأحد، بأن الخرطوم ستنفذ خياراتها بشأن “سد النهضة” بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي، وفقا لسبوتنيك .

وقال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، عمر الفاروق كامل، في حوار مع قناة “سودانية 24″، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدمًا في الإجراءات الأحادية.

واستنكر “كامل” عدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث إن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية، محذرًا من فقدان ما وصفها “العلاقات المتميزة” مع السودان إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ الإجراءات الأحادية.

وتابع قائلاً إن “سد الروصيرص سعته 7 مليارات متر مكعب، وسد النهضة 74 مليارًا، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروصيرص، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء”.

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