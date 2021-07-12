مختص بالفضاء يُحذر من رياح شمسية بسرعة 1.6 مليون كم تصل الأرض اليوم

المناطق - وكالات:

أوضح مُختص في الفضاء والفلك، أن كوكب الأرض سيشهد اليوم (الإثنين) وصول رياح شمسية تصل سرعتها إلى 1.6 مليون كم في الساعة.

وأبرز عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن تلك الرياح الشمسية ناتجة من توهج شمسي من فئة (X)، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل مثل تلك الحالة منذ 4 سنوات.

ونوه الخليوي، إلى أن الرياح الشمسية عبارة عن تيارات تنبعث من الشمس إلى الفضاء، وتتكون من جسيمات مشحونة بسرعات هائلة.

وأشار إلى أن الحالات القوية لتأثيرات تلك التيارات تتضمن انقطاع التيار الكهربائي وحدوث شلل في الشبكات والتأثير على الأقمار الاصطناعية والاتصالات اللاسلكية والأجهزة الإلكترونية.

وفقًا لـ “سبق”