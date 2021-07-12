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يتسبب في مرض نادر.. رفع حالة التأهب في ولاية هندية بعد تسجيل إصابات بفيروس زيكا
http://almnatiq.net/?p=1003146
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في مختلف مقاطعات ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند حالة التأهب بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس زيكا.

وأكدت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، رصد الإصابات في مقاطعة تريفاندرام بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت أن الأمطار الموسمية المستمرة حولت المناطق المتضررة إلى “أرضية خصبة للبعوض”.

وكانت الهند سجلت تفشي وباء زيكا في ولاية كوجارات، الواقعة غربي الهند في عامي 2016 و2017.

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس الذي يحمله البعوض يؤدي إلى ضمور في الدماغ عند الأطفال وانتشار مرض نادر من الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية ويسمى متلازمة غيلان باريه.

وتم التعرف لأول مرة على فيروس زيكا بين القرود التي تعيش في غابة زيكا في أوغندا في عام 1947.

يذكر أن قلة من الناس تموت بسبب زيكا، ويُعتقد أن شخصا من مجموع خمسة أشخاص فقط يتطور لديه المرض. ويمكن أن تشمل أعراضه الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل.

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