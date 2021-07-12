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مدير الأمن العام يتفقد الجهات الأمنية المشاركة في تطبيق الخطط الأمنية في حج هذا العام

مدير الأمن العام يتفقد الجهات الأمنية المشاركة في تطبيق الخطط الأمنية في حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1003152
المناطق - مكة المكرمة

تفقّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس، الجهات الأمنية المشاركة في تطبيق الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.
واطلع معاليه خلال جولته الميدانية بمرافقة قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، على التنظيم المروري في مداخل المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، وآلية التأكد من تصاريح دخول المركبات.
كما شملت الجولة المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية المتبعة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

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