رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.