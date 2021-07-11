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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1003160
المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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