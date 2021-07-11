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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز السكري بسكاكا

أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز السكري بسكاكا

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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز السكري بسكاكا

أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات مركز السكري بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=1003174
المناطق - سكاكا

قدَّم مركز السكري والغدد الصماء بمدينة سكاكا خدماته لـ10536 مستفيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث يواصل المركز تقديم خدماته الصحية، والتثقيفية، والعلاجية، من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل من الأطباء، والأخصائيين، والفنيين.

وأوضحت صحة الجوف أن المركز يضم 10 عيادات هي: عيادة الفرز، وعيادة الغدد الصماء بالغين، وعيادة السكري (أطفال)، وعيادة الغدد (أطفال)، وعيادة السكري (بالغين)، وعيادة السكري (حوامل)، وعيادة التغذية، وعيادة القدم السكرية، وعيادة الأخصائي الاجتماعي، وعيادة الأخصائي النفسي، بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي، يتم خلاله توعية المرضى حول كيفية استخدام الأنسولين، وأنواع الأنسولين، والتعامل مع أجهزة القياس، وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وأبانت أن المركز سجل خلال الفترة نفسها 642 حالة جديدة؛ حيث تم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف الكوادر الطبية بالمركز، ‏‎لافتة إلى أن المركز يوفر عددًا من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 650 مريضًا، منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (دون وخز)، وبرامج غذائية، وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض. ومن ضمن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز، الرعاية الطبية لمرضى السكري (أطفال) الذين يعانون داء السكري (النوع الأول)؛ حيث تتم معالجتهم بحقن الأنسولين، مع نظام غذائي وتثقيف الصحي مستمر للمرضى وذويهم.

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