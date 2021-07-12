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“واتس آب” يطور خاصية تتيح إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة

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“واتس آب” يطور خاصية تتيح إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة

“واتس آب” يطور خاصية تتيح إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة
http://almnatiq.net/?p=1003177
المناطق - وكالات

يطور تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب حاليا خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تجاوز خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو الكبيرة المزعجة وإرسالها بسهولة وبأفضل جودة ممكنة عبر التطبيق. ومن المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها “أفضل جودة” إلى خيارات “تلقائي” و “توفير البيانات” في أي نسخة جديدة.

ويبدو أنه سيكون لدى المستخدمين في النهاية خيار إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو بهدف توفير استهلاك البيانات ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة أو السماح لتطبيق واتس آب تلقائيًا بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

وتم تقديم هذه الإعدادات في تحديث واتس آب تم إرساله إلى جوجل بلاي بيتا. ومن المحتمل أن يتم طرح الخاصية الجديدة للعامة خلال الإصدار الجديد لتطبيق واتس آب للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ومن المحتمل توفير خاصية مماثلة للإصدار الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام أي أو إس أيضا حيث اعتاد تطبيق واتس آب توفير كل الخصائص لمستخدمي نظامي التشغيل. ومن المنتظر أن تكون هذه الخاصية خبر سار بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون تطبيقات إرسال الملفات الكبيرة عبر آي أو إس أو أندرويد وغالبا ما يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع أحبائهم.

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