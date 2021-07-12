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الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

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الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1003184
المناطق - الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية 505 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال شهر (أكتوبر2021م) بواقع (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (125) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (250) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن.
وأفاد معاليه أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام (2021م)، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.7) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، وقد بلغ إجمالي ما تم استلامه من القمح المحلي حتى تاريخه (378) ألف طن وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat .

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