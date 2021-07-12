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نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عدداً من المحاكم الإدارية

نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عدداً من المحاكم الإدارية

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نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عدداً من المحاكم الإدارية

نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عدداً من المحاكم الإدارية
http://almnatiq.net/?p=1003191
المناطق - الرياض

زار فضيلة نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، المحكمة الإدارية بالباحة والمحكمة الإدارية بنجران، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمحاكم الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
واطلع فضيلته خلال الزيارة على سير العمل القضائي بالمحاكم من خلال متابعة إدارات وأقسام المحكمة، ومجريات العمل بما يسهم في إنجاز الدعاوى بشكل رقمي، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القضائية والفنية المتعلقة بذات الشأن، ودراسة المقترحات المقدمة والرفع بالإجراءات اللازمة لذلك.
كما زار فضيلته مشروع المبنى الجديد للمحكمة الإدارية بالباحة، واطلع على مراحل المشروع وما تم من تجهيزات فنية وتقنية، والفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذه.

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