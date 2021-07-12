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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
http://almnatiq.net/?p=1003205
المناطق - نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، خباش، وثار، وحبونا، ويدمة .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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