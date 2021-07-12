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الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1003206
المناطق - مكة المكرمة

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى باب العمرة وباب الفتح، وذلك استعداداً لموسم الحج.
وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال التوجيهات السديدة والتي تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.
وثمن معاليه جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، حاثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

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