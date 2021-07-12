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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1003207
المناطق - الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الاسبوع الماضي، 11,138 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية ومنافد البيع، أسفرت عن إغلاق 38 منشأة مخالفة بالإضافة إلى تحرير 543 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة لمحلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن مركز البلاغات 940 تلقى 2033 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

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