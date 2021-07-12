إجراء أول عملية إزالة الماء الأزرق “الجلوكوما” بمركز العيون بصحة جازان

جازان :فضه عطيف؛

أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق “الجلوكوما” لمريضة تبلغ من العمر 77 عاماً.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ وكانت تعاني من الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأضافت بأن الجلوكوما تشكل خطراً كبيراً على العين حيث أنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر -لا سمح الله-.

وأبانت بأن مركز العيون يضم أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة للتخدير، كما يضم عدد من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.