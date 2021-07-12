فريق العظام الجراحي بمستشفى صامطة العام ينجح في تثبيت عظم مدور الفخذ لتسعينية

جازان :فضه عطيف؛

تمكن فريق العظام الجراحي بمستشفى صامطة العام من تثبيت عظم مدور الفخذ لامرأة تسعينية مصابة بتضخم مزمن بالطحال وتكسر في خلايا الدم الحمراء.

وذكرت صحة جازان بأن المصابة حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من كسر في مدور الفخذ وعدد من الأمراض المزمنة ، ونظراً لصعوبة إجراء العملية قرر الفريق الطبي عرض الحالة على استشاري الطب الاتصالي الخاص بأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث قام بعمل خطة علاجية لتجهيز المريضة للعملية الجراحية.

وأضافت بأن فريق العظام الجراحي بالمستشفى قام على الفور بعد انتهاء الخطة العلاجية بإجراء عملية تثبيت داخلي للكسر بواسطة مسمار فخذ ديناميكي وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله وقد غادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة..

وأبانت بأن الفريق الجراحي بقسم العظام بالمستشفى قام بإجراء 277 عملية جراحة عظام خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 تنوعت ما بين عمليات إصلاح كسر في الفخذ وعمليات تغيير مفصل الفخذ وعمليات تثبيت العظم الخارجي وعمليات إصلاح قطع الوتر.