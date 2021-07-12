احدث الأخبار

أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سفراء السلام
منطقة الجوف
 “الصحة” تؤكد تنفيذ خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة
المنطقة الشرقية
 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
منطقة نجران
 غرفة الشرقية في عددها الجديد من مجلة «الاقتصاد»: الاقتصاد السعودي يَعْدُو نحو استيقاظٍ نشطْ
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم برنامج توعوي عن الاجهاد الحراري
المنطقة الشرقية
 جمعية بر العارضة تنهي توزيع 285 جهاز كهربائي على مستفيديها
منطقة جازان
 فريق العظام الجراحي بمستشفى صامطة العام ينجح في تثبيت عظم مدور الفخذ لتسعينية
منطقة جازان
 إجراء أول عملية إزالة الماء الأزرق “الجلوكوما” بمركز العيون بصحة جازان
منطقة جازان
 انعقاد المجلس المحلي بالخفجي في جلسته الثالثه برئاسة محافظ الخفجي
المنطقة الشرقية
 رئيس شؤون الحرمين يدشن مشروع الثريات الخاصة بتوسعة المطاف بالمسجد الحرام
أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سفراء السلام

أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سفراء السلام

منطقة الجوف
“الصحة” تؤكد تنفيذ خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ

“الصحة” تؤكد تنفيذ خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة

المنطقة الشرقية
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تُعيد افتتاح باب الملك عبدالعزيز

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم برنامج توعوي عن الاجهاد الحراري

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم برنامج توعوي عن الاجهاد الحراري
http://almnatiq.net/?p=1003219
الجبيل الصناعية - المناطق

نظمت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الإثنين بالتعاون مع العديد من الشركات الصناعية ومقاوليها العاملين في حرم الأنابيب بمدينة ‫الجبيل الصناعية برنامج توعوي عن الإجهاد الحراري.

حيث يهدف البرنامج على تعزيز الوعي بأهمية إدارة الإجهاد الحراري من قبل المقاولين والمشرفين على العمال وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس في ممر خطوط الأنابيب، إضافة إلى زيادة الوعي حول الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وسبل الوقاية منها.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس نايف مسعود بأنه تماشياً مع تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحظر العمل وقت الظهيرة والذي يقتضي منع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12 حتى الساعة الـ 3 ظهراً، وبناءً على ذلك تم تنفيذ هذا البرنامج حرصاً من إدارة الأمن الصناعي والسلامة على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة والذي سينعكس ايجابياً في زيادة الانتاجية.

كما أثنى مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس نايف مسعود على تجاوب كافة الشركات المشاركة في تفعيل برنامج الإجهاد الحراري التوعوي المهم لوقاية العاملين من ضربات الشمس في هذا الوقت من العام.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وتغلق 38 منشأة مخالفة
غرفة الشرقية في عددها الجديد من مجلة «الاقتصاد»: الاقتصاد السعودي يَعْدُو نحو استيقاظٍ نشطْ

غرفة الشرقية في عددها الجديد من مجلة «الاقتصاد»: الاقتصاد السعودي يَعْدُو نحو استيقاظٍ نشطْ
انعقاد المجلس المحلي بالخفجي في جلسته الثالثه برئاسة محافظ الخفجي

انعقاد المجلس المحلي بالخفجي في جلسته الثالثه برئاسة محافظ الخفجي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*