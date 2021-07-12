الهيئة الملكية بالجبيل تنظم برنامج توعوي عن الاجهاد الحراري

الجبيل الصناعية - المناطق

نظمت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل صباح اليوم الإثنين بالتعاون مع العديد من الشركات الصناعية ومقاوليها العاملين في حرم الأنابيب بمدينة ‫الجبيل الصناعية برنامج توعوي عن الإجهاد الحراري.

حيث يهدف البرنامج على تعزيز الوعي بأهمية إدارة الإجهاد الحراري من قبل المقاولين والمشرفين على العمال وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس في ممر خطوط الأنابيب، إضافة إلى زيادة الوعي حول الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وسبل الوقاية منها.

من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس نايف مسعود بأنه تماشياً مع تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحظر العمل وقت الظهيرة والذي يقتضي منع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12 حتى الساعة الـ 3 ظهراً، وبناءً على ذلك تم تنفيذ هذا البرنامج حرصاً من إدارة الأمن الصناعي والسلامة على توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة والذي سينعكس ايجابياً في زيادة الانتاجية.

كما أثنى مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس نايف مسعود على تجاوب كافة الشركات المشاركة في تفعيل برنامج الإجهاد الحراري التوعوي المهم لوقاية العاملين من ضربات الشمس في هذا الوقت من العام.