أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية سفراء السلام

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء السلام أكرم بن خليل العيد، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض العيد لسمو أمير المنطقة رؤية وأهداف الجمعية ورسالتها، وأهم برامجها، التي منها حملة أسس معنا الخيرية وأبرز إنجازاتها التي تقدمها لذوي الإعاقة منذ تأسيسها خلال الفترة الماضية.

وتطلع سموه إلى المساهمة الفاعلة لجمعيات ذوي الإعاقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وفق رؤية المملكة 2030 التي تضمنت على خططٍ وبرامج تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع .

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للجمعية مزيداً من النجاح والتوفيق للجمعية، متسلماً العضوية الفخرية للجمعية.

وأعرب العيد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للمركز وأنشطته .

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .