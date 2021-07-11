مهرجان أضحيتي بمدينة بريدة يطلق مؤشر يومي لأسعار الأضاحي

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أعلنت أمانة منطقة القصيم مؤشر أسعار الأضاحي من مدينة الأنعام بمدينة بريدة اليوم الاثنين 2 ذو الحجة 1442هـ ، حيث تضمن المؤشر أسعار النجدي من 1300 إلى 220 ريال ، والنعيمي من 1200 إلى 2100 ريال ، والحري من 1100 إلى 1700 ريال ، والساكني من 1200 إلى 1400 ريال والبربري من 600 إلى 700 ريال ، وتواصل أمانة منطقة القصيم إصدار مؤشر يومي لأسعار الأضاحي ضمن أنشطة مهرجان أضحيتي المتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك والذي تنظمه بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمدينة بريدة.

وتضمنت فعاليات مهرجان أضحيتي إطلاق مسابقة أوزان الأغنام المحلية على فئات النجدي والضأن النعيمي والتي تستهدف كافة الملاك والمربين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة.