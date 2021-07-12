أمير الشرقية يستقبل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

الدمام- المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلجرئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشاد سموه بالتطور والتحول المؤسسي الذي تشهده منظومة النقل وخاصة مطارات المنطقة وأكد سموه على ضرورة حث الشركات المشغلة على زيادة أعداد الرحلات الجوية بين المنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة بالإضافة للرحلات الدولية مما سيكون له أثر اقتصادي كبير على الحركة التجارية والتنموية في المنطقة.

وقدم معالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج شكره وتقديره لسموه الكريم على متابعته لأعمال الهيئة في المنطقة الشرقية ودعمه الكبير لكل أعمال هيئة الطيران المدني في المنطقة.