أمير الحدود الشمالية يستقبل النحال اليامي الحاصل على إحدى جوائز لندن العالمية للعسل

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, النحال وديع اليامي الحاصل على إحدى جوائز لندن العالمية للعسل بفرع الجودة في الإنتاج .



وأكد سموه أن هذا الإنجاز يعكس همة أبناء الوطن وقدرتهم على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م التي تستهدف صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل والمنتج والمنافس من خلال دعم التميز والإبداع لأبناء الوطن بشتى المجالات.



وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، لتحسين وحماية السلالة المحلية والمحافظة عليها ، وتنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية ، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان .