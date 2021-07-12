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جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي

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جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي

جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي
http://almnatiq.net/?p=1003275
المناطق - واس:

أعلنت جامعة نجران اليوم نتائج القبول الرئيسي للعام الجامعي القادم 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ أكثر من 6000 طالب وطالبة في مختلف كليات وبرامج الجامعة، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية يوم الأربعاء 1442/12/04هـ.

وأفاد أنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية خلال فترة القبول؛ حيث تمت الإجابة على 530 طلبًا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تم معالجة 376 طلبًا إلكترونيًا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 452 اتصالًا هاتفيًا.

وأشار إلى أنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ 1442/12/16 هــ ، وسيستمر حتى 1442/12/24هـ، على أن تعلن النتائج يوم الخميس 1442/12/28هـ.

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