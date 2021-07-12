‏”الداخلية” تنفذ القصاص في مواطن قـتَل وافدًا في الرس

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين) بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، حكم القـتل قصاصاً في، عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي -سعودي الجنسية- وذلك لقتله، فتحي محمد محمود عوض -مصري الجنسية- بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته.
وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.
وأكدت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
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