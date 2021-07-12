‏”الداخلية” تنفذ القصاص في مواطن قـتَل وافدًا في الرس

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http://almnatiq.net/?p=1003278
المناطق - القصيم:

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين) بمحافظة الرس بمنطقة ‏القصيم، حكم القـتل قصاصاً في، عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله ‏الحربي -سعودي الجنسية- وذلك لقتله، فتحي محمد محمود ‏عوض -مصري الجنسية- بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت ‏لوفاته.‏

وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على ‏الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب ‏جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي ‏بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.‏

وأكدت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة ‏العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه ‏بحق الجاني المذكور‎.

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