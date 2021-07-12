احدث الأخبار

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أبرز المواد
 أمرابط يقرر الاستمرار في النصر
أبرز المواد
 “طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تتيح خدمتي “تغيير القبول” و”القبول الفوري” للمتقدمين
أبرز المواد
 ‏”الداخلية” تنفذ القصاص في مواطن قـتَل وافدًا في الرس
أبرز المواد
 جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل سفير كوريا المعين لدى المملكة
أبرز المواد
 الأردن.. السجن 15 عامًا ل‏باسم عوض الله والشريف حسن في قضية “الفتنة”
أبرز المواد
“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

أبرز المواد
أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أبرز المواد
“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تتيح خدمتي “تغيير القبول” و”القبول الفوري” للمتقدمين

جامعة الملك خالد تتيح خدمتي “تغيير القبول” و”القبول الفوري” للمتقدمين
http://almnatiq.net/?p=1003281
المناطق - عسير:

أتاحت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل , خدمتي “تغيير القبول – القبول الفوري” للطلاب والطالبات المتقدمين للعام الجامعي القادم 1443، وذلك خلال الفترة 2 – 18 من شهر ذي الحجة الجاري عبر بوابتها الإلكترونية “أكاديميا”.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه يمكن المتقدمين الحاصلين على رقم جامعي تغيير القبول من تخصص إلى آخر في حال توافر مقاعد شاغرة إضافة إلى استيفاء شروط القبول.

كما تتيح العمادة فرصة القبول الفوري لمن أدخل طلب قبول سابقًا من خلال البوابة الإلكترونية “أكاديميا”، وذلك للحصول على مقعد جامعي وفق المقاعد الشاغرة ومعدل المتقدم أو المتقدمة.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل أعدت دليلا شاملا للقبول يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط هنا

روابط ذات صلة

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*