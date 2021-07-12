“هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

المناطق - الرياض:

دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حملةً توعوية لتوضيح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.

وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي بهذه الحقوق وأدوار جميع الجهات المعنية بتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث عرَّفت الهيئة بأنواع الشحنات البريدية، موضحةً الفرق بين الطرود والبعائث البريدية التي تتولى الهيئة مسؤولية تنظيمها، وبين الشحنات الناتجة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تختص بها وزارة التجارة.

وأكدت الهيئة أن تسليم طلبات المتاجر الإلكترونية للعملاء ومعالجة المشاكل وغيرها من الخطوات المتعلقة بالشراء عبر المتاجر الإلكترونية هي من مسؤولية المتجر الإلكتروني.

وأشارت إلى اختلاف الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى باختلاف نوع العلاقة التعاقدية، حيث تستقبل وزارة التجارة الشكاوى المصعدة من العملاء حول المتاجر الإلكترونية، أما الشكاوى المصعدة من المتجر الإلكتروني حول مقدم الخدمة الذي يتعامل معه فهي من اختصاص الهيئة.

وأبانت أن دور المتجر الإلكتروني يتمثل بشحن الطلب، واستقبال الشكاوى، وتزويد العميل بفاتورة قابلة للحفظ، مبينة أنه في حال عدم وفاء المتجر بالعقود المبرمة وعدم تجاوبه، يمكن للمستهلك رفع شكوى لوزارة التجارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن المتاجر الإلكترونية التي تحمل سجلا تجاريا، أو لديها وثيقة العمل الحر.