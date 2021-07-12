احدث الأخبار

“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تتيح خدمتي “تغيير القبول” و”القبول الفوري” للمتقدمين
أبرز المواد
 ‏”الداخلية” تنفذ القصاص في مواطن قـتَل وافدًا في الرس
أبرز المواد
 جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل سفير كوريا المعين لدى المملكة
أبرز المواد
 الأردن.. السجن 15 عامًا ل‏باسم عوض الله والشريف حسن في قضية “الفتنة”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل النحال اليامي الحاصل على إحدى جوائز لندن العالمية للعسل
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك”: تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية في ديسمبر المقبل
المنطقة الشرقية
“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

“هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

أبرز المواد
شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

أبرز المواد

“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية
http://almnatiq.net/?p=1003295
المناطق - الشرقية:

حصلت كلية الطب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على جائزة ASPIRE الدولية في التعليم الطبي من جمعية التعليم الطبي في أوروبا (AMEE) .
وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن حصول الكلية على هذه الجائزة جاء نظير مشاركتها الطلاب بعدة مجالات شملت الحوكمة، والمناهج الدراسية، وتقديم الرعاية الصحية، إضافةً إلى التقييم والمشاركة المجتمعية , مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لإنجازات سابقة حصلت عليها الكلية، منها الاعتماد الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب والاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
“هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

“هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*