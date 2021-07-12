“طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية

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حصلت كلية الطب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على جائزة ASPIRE الدولية في التعليم الطبي من جمعية التعليم الطبي في أوروبا (AMEE) .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن حصول الكلية على هذه الجائزة جاء نظير مشاركتها الطلاب بعدة مجالات شملت الحوكمة، والمناهج الدراسية، وتقديم الرعاية الصحية، إضافةً إلى التقييم والمشاركة المجتمعية , مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لإنجازات سابقة حصلت عليها الكلية، منها الاعتماد الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب والاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا.

