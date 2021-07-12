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أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أمرابط يقرر الاستمرار في النصر
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المناطق - الرياض:

كشف مصادر، اليوم (الإثنين) عن آخر تطورات مفاوضات نادي النصر، مع المحترف المغربي نور الدين أمرابط بشأن تجديد عقده.

وأكد وكيل اللاعب، المغربي أنس أوزيفي وفقًا لـ”الرياضية” أن نور الدين أمرابط وافق على اللعب مع النصر لمدة 6 أشهر، حتى يناير المقبل.

واوضح وكيل اللاعب أن إدارة النصر بعد نهاية الموسم الماضي ودعت اللاعبين المنتهية عقودهم باستثناء أمرابط، في إشارة واضحة إلى احتمالية تجديد العقد واستمراره مع الفريق، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني بيتي بسبب الإصابة.

وأضاف أن أمرابط رفض الحديث عن جميع العروض التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تلقى عرضًا من دوري المحترفين، إضافة إلى عرضين من إسبانيا وعرضين إماراتي وقطري، حيث يريد إكمال مسيرته مع نادي النصر.

وانتهى عقد نور الدين أمرابط مع نادي النصر، بنهاية الشهر الماضي وبات لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

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