احدث الأخبار

شرطة القصيم تطيح بمجموعة أشخاص تشاجروا في أحد الأماكن العامة
أبرز المواد
 “التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أبرز المواد
 أمرابط يقرر الاستمرار في النصر
أبرز المواد
 “طب جامعة الإمام عبد الرحمن” تحصد جائزة التميز ASPIRE الدولية
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” توضح حقوق مستفيدي الخدمات البريدية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تتيح خدمتي “تغيير القبول” و”القبول الفوري” للمتقدمين
أبرز المواد
 ‏”الداخلية” تنفذ القصاص في مواطن قـتَل وافدًا في الرس
أبرز المواد
 جامعة نجران: قبول أكثر من 6000 طالب وطالبة لمرحلة القبول الرئيسي
أبرز المواد
 أمير الرياض يستقبل سفير كوريا المعين لدى المملكة
أبرز المواد
شرطة القصيم تطيح بمجموعة أشخاص تشاجروا في أحد الأماكن العامة

شرطة القصيم تطيح بمجموعة أشخاص تشاجروا في أحد الأماكن العامة

أبرز المواد
“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

أبرز المواد
أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أبرز المواد

شرطة القصيم تطيح بمجموعة أشخاص تشاجروا في أحد الأماكن العامة

شرطة القصيم تطيح بمجموعة أشخاص تشاجروا في أحد الأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=1003305
المناطق - القصيم:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم (6) مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع

“التجارة”: ضبط أكثر من 800 مخالفة لتدابير “كورونا” خلال أسبوع
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

أمرابط يقرر الاستمرار في النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*