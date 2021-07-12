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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

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أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

أمانة عسير تغلق 15 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=1003308
المناطق - عسير:

نفذت أمانة منطقة عسير أمس، 299 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالمنشآت التجارية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 15 منشأة مخالفة، تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيد بلبس الكمامة، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا.

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