مدير عام فرع “الأمر بالمعروف” بالشرقية يستقبل مدير مكتب وكالة الأنباء بالمنطقة

المناطق - الشرقية:

استقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي في مكتبه في مقر الفرع بالدمام سعادة الأستاذ علي بن حسن مشنوي مدير مكتب وكالة الأنباء بالمنطقة الشرقية.

وفي بداية اللقاء نوه فضيلته بجهود وكالة الأنباء السعودية ودورها الرائد في خدمة المجتمع، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك مابين فرع هيئة الأمر بالمعروف والوكالة.

في السياق نفسه، أشاد مشنوي بالدور الكبير والجهود العظيمة التي تقوم بها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تميزت به من حملات توعوية ووقائية لها أهمية بالغة ومن ضمنها حملة “الخوارج شرار الخلق” وحملة “رب اجعل هذا البلد آمناً”.

من جهته قدم الثبيتي شكره وتقديره لمدير مكتب وكالة الأنباء السعودية على مبادرته بالزيارة ودعوته لفتح نافذة للتعاون فيما يخدم الدين والوطن والمواطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

كما أوضح الثبيتي بأن هذه الزيارات تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.