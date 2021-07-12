احدث الأخبار

الإطاحة بمواطن قام بتكسير وسرقة 40 مركبة في الدمام
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما
أبرز المواد
 غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”
أبرز المواد
 إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً
أبرز المواد
 فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الخميس المقبل
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه في المملكة إلى 20 مليونًا
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تطلق أول التوصيات بشأن الجينوم البشري
أبرز المواد
 مدير عام فرع “الأمر بالمعروف” بالشرقية يستقبل مدير مكتب وكالة الأنباء بالمنطقة
أبرز المواد
 موجة طقس حار تضرب كندا وأمريكا.. والحرائق تلتهم غابات البلدين
أبرز المواد
 أمين مكة يفتتح مركز لقاحات كورونا بالمركز الحضري
أبرز المواد
 ماهي نسب ومزايا توطين مهن الاستشارات القانونية والمحاماة؟.. “الموارد البشرية توضح
أبرز المواد
الإطاحة بمواطن قام بتكسير وسرقة 40 مركبة في الدمام

الإطاحة بمواطن قام بتكسير وسرقة 40 مركبة في الدمام

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما

أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما

أبرز المواد
غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

أبرز المواد
إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع

إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع

أبرز المواد

فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الخميس المقبل

فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=1003341
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم (الإثنين)، أن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021، التعامد الثاني للشمس والأخير هذا العام على الكعبة المشرفة. 

وأوضحت أن تعامد الشمس على الكعبة سيكون عند الساعة 12:27 ظهرًا وقت أذان الظهر مع عودة الشمس “ظاهريا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال. 

وشهد شهر مايو الماضي التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المُقبل 2022

روابط ذات صلة

الإطاحة بمواطن قام بتكسير وسرقة 40 مركبة في الدمام

الإطاحة بمواطن قام بتكسير وسرقة 40 مركبة في الدمام
أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما

أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما
غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*