فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة الخميس المقبل

المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم (الإثنين)، أن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من ذي الحجة 1442 الموافق 15 يوليو 2021، التعامد الثاني للشمس والأخير هذا العام على الكعبة المشرفة.

وأوضحت أن تعامد الشمس على الكعبة سيكون عند الساعة 12:27 ظهرًا وقت أذان الظهر مع عودة الشمس “ظاهريا” قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال.

وشهد شهر مايو الماضي التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المُقبل 2022