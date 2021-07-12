نائب أمير جازان يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً

المناطق - جازان - فضه عطيف:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم, العميد الدكتور شائع بن سعد القحطاني ، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة السجون بالمنطقة.



ورحب سموه في بداية اللقاء بمدير سجون منطقة جازان المعين راجياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه ولزملائه .

وأكد سموه أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على التأهيل وتهيئتهم ليكونوا أفراد فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

وأعرب العميد الدكتور القحطاني عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, سائلا الله تعالى أن يعينه هو وجميع زملائه منسوبي إدارة السجون بالمنطقة لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.