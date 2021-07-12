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إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع

إغلاق 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية في رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=1003352
المناطق - عسير:

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 5 محلات مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى إغلاق 3 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

كما دعا آل مصمع الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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