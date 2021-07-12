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غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

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غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”

غرفة تبوك تنظم دورة تدريبية بعنوان “الحوار في بيئة العمل”
http://almnatiq.net/?p=1003355
المناطق- تبوك:

تنظم الغرفة التجارية بمنطقة تبوك ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني غداً دورة تدريبية -عن بعد- بعنوان “الحوار في بيئة العمل”.وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم الحسون أن هذه الدورة والتي تقدم مجاناً ستسلط الضوء على عدد من المحاور منها مفهوم الحوار وأثره على إنتاجية الفرد والمؤسسة وتطبيقات عملية للحوار في بيئة العمل.وتأتي الدورة ضمن البرامج والدورات التي تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي.

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