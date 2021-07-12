أمير تبوك يلتقي محافظ ضباء ورئيس مركز شرما

المناطق - تبوك:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم محافظ ضباء محمود حسين الحربي ورئيس مركز شرما محمد ضويحي الزمهري.



واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في المركز والجهود المبذولة لخدمة المواطن والمقيم, منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على الخدمات التي تقدم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.