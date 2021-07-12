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البروفيسورة غادة المطيري بالمرتبة الثامنة في قائمة المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم

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البروفيسورة غادة المطيري بالمرتبة الثامنة في قائمة المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم

البروفيسورة غادة المطيري بالمرتبة الثامنة في قائمة المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم
http://almnatiq.net/?p=1003362
المناطق - الرياض:

احتلت البروفيسورة السعودية غادة المطيري، المرتبة الثامنة ضمن قائمة المهندسات الأكثر تأثيرا في العالم، وذلك وفقا لقائمة “أكاديميا إنفلونس”، الجديدة والتي تحدد المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم.

وضمت القائمة 35 امرأة كان لهن أكبر تأثير في الهندسة، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في الهندسة لعام 2021، الذي تنظمه جمعية الهندسة النسائية.

وغادة المطيري هي أستاذ الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، ووالمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.

تخرجت من كلية أوتشيدنتال مع درجة البكالوريوس في الكيمياء في عام 2000، وحصلت على الدكتوراه في كيمياء المواد من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، وأكملت دراستها ما بعد الدكتوراه في الكيمياء والهندسة الكيميائية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، من 2005 إلى 2008.

وحققت المطيري العديد من النجاحات، ونالت جوائز بارزة مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009، جائزة الإبداع العلمي من منظمة “HEN” لدعم البحث العلمي في أميركا في 2013.

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