شديد الحرارة.. هذه توقعات طقس الغد في المملكة

المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الثلاثاء في المملكة 3/ 12/ 1442 الموافق 13 يوليو الجاري.

وقال المركز إنه يتوقع طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا على مرتفعات جازان، نجران، عسير، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة كذلك تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.