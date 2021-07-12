الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يفتتح مجمع سحاب الشمال الطبي في عرعر

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مجمع سحاب الشمال الطبي بمدينة عرعر.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجول في المبنى المكون من أربعة أدوار والمقام على مساحة تتجاوز 3500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون ريال.

والتقى سموه بالطاقم الطبي والإداري واطلع على بيئة العمل في جميع الأقسام، مستمعًا لشرح موجز عن العيادات المتخصصة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين كافة، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا، لتوفير الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها للمواطنين في شتى أنحاء المملكة، مثمنًا دور القطاع الخاص في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال الإسهام في المشروعات التنموية ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030 بتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة.

من جهته أعرب مالك المجمع الطبي عليان الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه الدائم للقطاع الصحي في المنطقة، مؤكدا عزم إدارة المجمع على رفع نسبة التوطين، والإفادة من خريجي الكليات الصحية في جميع مرافق المجمع.