أمير القصيم يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز وتنمية القطاع الزراعي

المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، المشرف العام على فروع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، يرافقهم رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء الدكتور عبدالرحمن الصقير ، ومدير مكتب صحيفة الوطن بالقصيم فهد الجهني.

واطلع سموه خلال الجهود التي يبذلها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة التنموية التي تسهم في توفير كافة السبل والدعم للمزارعين بالمنطقة ، والخطوات المبدذولة من الجمعيات الزراعية المساندة والداعمة للبرامج الزراعية ، التي تعزز من دور المزارع وتوعيته وتثقيفه للوصول إلى منتجات زراعية ذات جودة عالية.

كما تسلم سموه الملحق الزراعي الخاص بمنطقة القصيم الذي أصدرته صحيفة الوطن مؤخراً من مدير مكتب مكتب الصحيفة بالمنطقة فهد الجهني ، مؤكداً سموه أن على الجميع دعم خطط الدولة -رعاها الله – في تحقيق أن تكون أرض المملكة خضراء ، والاستغلال الأمثل للإمكانات والميزات النسبية لكل منطقة، مشيرًا إلى أن منطقة القصيم تتميز بمساحتها الشاسعة وثروتها الزراعية المتنوعة وعلينا استثمار ذلك بالصورة المثلى.

ودعا سمو أمير القصيم إلى أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع عناصر منظومة تطوير الزراعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ، وأن تكون أرض القصيم خضراء ، مذكرًا بالاهتمام بالتحفيز والتمويل والتوعية ودعوة رجال الأعمال للتوسع في هذا المجال ، وبما يسهم في تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المنطقة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة لتعزيز وتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة, مثمناً جهود قطاع الزراعة بالمنطقة وصحيفة الوطن على هذا الانجاز المعزز بإحصائيات دقيقة عن ما تمتاز به المنطقة في المجال الزراعي.

وقال سموه : لازلت اطمح في شركات تسويق متخصصة للتمور والمنتجات الزراعية الأخرى للاستفادة منها بشكل علمي وتنويع مخرجاتها, ومشكلة التسويق الزراعي نعاني منها كثيراً ونحتاج إلى ورش عمل متخصصة ومستمرة لتحسين مخرجات التسويق الزراعي والغذائي, ودعم القيادة الرشيدة جعل من هذه المنطقة سلة غذاء المملكة من جميع المنتجات الزراعية ومصدر الأمن الغذائي للوطن بما بنسبة ٤٦ ٪ من الاستهلاك المحلي.

وحث سموه الجميع على المضي بتأدية أدوارهم لتطوير واقع الزراعة وأن تكون أرضنا خضراء لتحقق جدواها الاقتصادية والبيئية.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.