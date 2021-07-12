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بلدية الخفجي تطرح فرصه استثمارية بنشاط تعليم قيادة السيارات

بلدية الخفجي تطرح فرصه استثمارية بنشاط تعليم قيادة السيارات
http://almnatiq.net/?p=1003411
الخفجي - المناطق:

أعلنت بلدية محافظة الخفجي عن فرصة استثمارية بنشاط تعليم قيادة السيارات، والتي طرحت بالبوابة الاستثمارية (فرص).

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية طرحت اليوم في البوابة الاستثمارية (فرص) فرصة استثمارية بنشاط تعليم قيادة السيارات بمساحة 30000 متر مربع، ضمن المخطط الاستثماري المعتمد (ش ف 144).

وبين أنه يأتي طرح هذه الفرص امتداداً لجهود البلدية في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطوير الخدمات المقدمة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشتراك القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية والخدمية، ودعم حركة النهضة الشاملة بالمنطقة.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال البوابة الاستثمارية (فرص) والتطبيق الذكي “فرص” عبر الدخول هنا

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